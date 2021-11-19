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Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина

Политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил круг обязанностей вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко для оперативного выполнения поручений президента страны Владимира Путина.

Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина

Как сообщается в Telegram-канале правительства, решение принимается для оптимизации работы кабмина. У вице-премьеров появились следующие новые обязанности:

  • Чернышенко теперь будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одарённых детей "Талант и успех". Также он начнёт выполнять обязанности по обеспечению взаимодействия федеральной территории "Сириус" с органами власти. При этом он по-прежнему сохранит свой пост руководителя Координационного центра правительства;
  • Вице-премьеру Белоусову поручили взять под свой контроль адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу;
  • Григоренко будет заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, автономных некоммерческих организаций. Также он продолжит отвечать за работу аналитического центра при правительстве РФ.

До 15 декабря вице-премьеры должны разработать план действий и предоставить его на утверждение.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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