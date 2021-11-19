Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил круг обязанностей вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко для оперативного выполнения поручений президента страны Владимира Путина.
Как сообщается в Telegram-канале правительства, решение принимается для оптимизации работы кабмина. У вице-премьеров появились следующие новые обязанности:
До 15 декабря вице-премьеры должны разработать план действий и предоставить его на утверждение.
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