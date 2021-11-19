Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил круг обязанностей вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко для оперативного выполнения поручений президента страны Владимира Путина.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, решение принимается для оптимизации работы кабмина. У вице-премьеров появились следующие новые обязанности:

Чернышенко теперь будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одарённых детей "Талант и успех". Также он начнёт выполнять обязанности по обеспечению взаимодействия федеральной территории "Сириус" с органами власти. При этом он по-прежнему сохранит свой пост руководителя Координационного центра правительства;

Вице-премьеру Белоусову поручили взять под свой контроль адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу;

Григоренко будет заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, автономных некоммерческих организаций. Также он продолжит отвечать за работу аналитического центра при правительстве РФ.

До 15 декабря вице-премьеры должны разработать план действий и предоставить его на утверждение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.