Политолог Городников о подростках в политике: "Они не нужны нынешнему режиму"

Ранее политолог Антон Орлов написал обращение на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко с просьбой разрешить молодым людям вступать в партии начиная с 16 лет. Однако в беседе с Pravda. Ru энтузиазм коллеги не разделил директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников. По его словам, "молодая кровь" не нужна действующему режиму.

Городников: Основная цель нынешней власти не допустить изменений

Как отметил Городников, молодёжь — сторонники изменений, тогда как "курс государственности" направлен на "умеренный консерватизм".

Задача удержать власть

По словам Городникова, основная цель нынешней власти не допустить изменений.

"Умеренный консерватизм и стабильность — это и молодёжь, это противоречия острейшие. Молодёжь как раз сторонник изменений. Я думаю, что в этой системе в нынешнем режиме молодёжи нет места. Молодёжную партию будет создавать та структура, которая поставит вопрос о смене режима, о смене элиты. А это, отнюдь, не нынешняя", — пояснил Городников.

Позволить молодым людям войти в политику, значит, поставить под удар действующую "стабильность". Как отметил Городников, примеры были, но не один из них не увенчался успехом.

"По-моему, Матвиенко об этом говорила, что нужны нам пионерские, типа комсомольских организации для молодёжи. Даже это всё не прошло. Я думаю, что власть боится любых. У них сейчас задача какая? Есть колоссальная захваченная собственность. Новая собственность не создаётся. Задача — передать своим детям и внукам", — подчеркнул собеседник Pravda. Ru.

Пародия на политику

Как отметил Городников, даже если единицы молодых политиков и "проникнут в систему", долго удержаться вряд ли удастся.

"Даже с точки зрения политической логики задача поставлена сверху, Путин объявил: стабильность и умеренный консерватизм. Политические партии вообще отстраняются от власти. Нынешняя Госдума — это вообще просто пародия на политические партии, на политическое представительство. У нас выстроена чиновно-полицейская система, опирающаяся на силовые структуры. Молодёжь здесь вообще не нужна. Я думаю, что молодёжь понадобится для слома этой системы, — пояснил собеседник.

В Госдуме

Эксперт подчеркнул: вероятнее всего, никто всерьёз не воспримет предложение Орлова. Как уточнил Городников, "проект пошумит немножко и так же исчезнет — через неделю о нём все забудут".

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