Посол Жирнов: РФ не будет сотрудничать с Талибаном* в политическом плане

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что российские власти пока не намерены сотрудничать с движением "Талибан"* в политическом плане.

Он напомнил, что организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. По словам дипломата, Россия в полной мере учитывает действующие в отношении талибов* запреты, выстраивая диалог с ними, передаёт РИА Новости.

"О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока не идёт", — отметил Жирнов.

Как подчеркнул посол, талибы* сейчас хотят налаживать связи с мировым сообществом. В приоритете у них находятся Россия, Китай и Пакистан.

Жирнов считает, что российские политики должны помочь организовать международный форум, чтобы восстановить экономику Афганистана и предотвратить гуманитарную катастрофу. По его мнению, если проигнорировать ситуацию, РФ может столкнуться с такими проблемами, как беженцы, терроризм и распространение наркотиков.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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