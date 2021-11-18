Экс-депутат Рады пообещал Зеленскому реальный тюремный срок

Бывший депутат Рады, глава партии "НАШИ" Евгений Мураев раскритиковал действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, лидера страны ждёт реальный тюремный срок.

Как отметил политик, рейтинг Зеленского постоянно падает, поэтому многие соратники начинают отдаляться от него, понимая, что он больше не сможет избраться на эту должность.

Мураев убеждён: со временем в команде президента будет появляться всё больше "прозревающих" людей.

"Чем больше будет падать рейтинг Зеленского, чем больше его соратников будут осознавать, что его ожидает реальный тюремный срок, тем больше прозревающих в их рядах будет находиться", — заявил экс-депутат Рады в эфире канала "Наш".

По его мнению, рано или поздно глава Украины "пробьёт дно своего рейтинга" и психологический барьер. После этого, подчёркивает политик, все в стране "поумнеют" и перестанут выполнять президентские приказы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.