Захарова призвала США заняться ситуацией с мигрантами на границе с Мексикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала США приступить к разрешению ситуации на границе с Мексикой вместо того, чтобы поучать Москву по поводу миграционного кризиса между Белоруссией и Евросоюзом.

За последние 12 месяцев американские пограничники задержали на границе с Мексикой 1,7 миллиона человек, что почти в 4 раза больше, чем за предыдущий период.

Захарова призвала США изучить собственные "ошибки, просчёты, преступные действия", которые привели к "драматической ситуации", разворачивающейся долгое время на американо-мексиканской границе. Дипломата цитирует РИА Новости.

Представитель МИД отметила, что Вашингтону нужно заняться решением собственных проблем на границе, прежде чем пытаться оказывать давление на Москву по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.