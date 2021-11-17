В кабинете министров РФ официально утвердили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, список регионов Крайнего Севера составляли в 1992–1994 годах. В дальнейшем он претерпел значительные изменения.
"Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", — прокомментировали в кабмине.
Теперь в список входят следующие территории Российской Федерации:
Жителей всех перечисленных субъектов России предупредили, что они смогут по-прежнему получать льготы, государственные гарантии, выплаты и компенсации, которые предусмотрены действующим законодательством страны.
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