Кабмин официально утвердил перечень районов Крайнего Севера

В кабинете министров РФ официально утвердили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, список регионов Крайнего Севера составляли в 1992–1994 годах. В дальнейшем он претерпел значительные изменения.

"Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", — прокомментировали в кабмине.

Теперь в список входят следующие территории Российской Федерации:

Отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва;

Отдельные части Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей;

ХМАО;

Якутия;

Магаданская, Мурманская области;

Ненецкий, Чукотский, Камчатский края;

ЯНАО.

Жителей всех перечисленных субъектов России предупредили, что они смогут по-прежнему получать льготы, государственные гарантии, выплаты и компенсации, которые предусмотрены действующим законодательством страны.

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