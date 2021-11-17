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Белоруссия обвинила Запад в создании фейков о ситуации с мигрантами

Политика

Западные СМИ в последнее время стали часто публиковать фейковую информацию о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, сообщает ОНТ.

Белоруссия обвинила Запад в создании фейков о ситуации с мигрантами

Так, журналист Мэтью Ченс в материале для CNN заявил о бомбе, которую бросили беженцы в сторону Польши после распыления слезоточивого газа. По информации ОНТ, в руках мигрантов был обычный мусор.

В эфире Sky News также появился репортаж, сделанный якобы на польско-белорусской границе. Корреспондент Диана Магнэй рассказала телезрителям, что власти Белоруссии используют собственные самолёты и автобусы для доставки беженцев к границе с ЕС. По её словам, таким способом Александр Лукашенко хочет отомстить Евросоюзу за прошлые выборы в стране.

  • Журналистка уточнила, что по ряду причин не смогла поработать на границе, поэтому ничего не видела своими глазами.

Обстановка на польско-белорусской границе начала накаляться с 8 ноября, когда туда направились около двух тысяч нелегальных мигрантов. Их отказываются пропускать в страны ЕС.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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