На Украине раскрыли планы Запада по остановке запуска "Северного потока-2"

По словам депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, Запад пытается всеми способами остановить запуск российского трубопровода "Северный поток-2".

Он подчеркнул, что иностранные политики используют миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также информацию о возможном военном вторжении России на Украину в качестве причин, позволяющих заморозить процесс сертификации "Северного потока-2".

"Чтобы "Северный поток" остановить, раскручивается история с мигрантами, история с войной. Было заявление США, что нужно ввести санкции из-за газопровода", — сказал Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат также отметил, что все разговоры о вероятном вооружённом конфликте с РФ выгодны руководству Украины, так как с помощью этих сведений они создают панику среди народа и отвлекают его от многочисленных внутренних проблем государства.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Украину.

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