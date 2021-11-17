Военный эксперт заявил, что миграционным кризисом "рулит" Путин

Военно-политический эксперт Юрий Фёдоров заявил, что российский президент Владимир Путин причастен к ситуации, складывающейся на границе Польши и Белоруссии.

По словам специалиста, роль белорусского лидера Александра Лукашенко, легитимность которого до сих пор не признали на Украине, тоже не стоит преуменьшать. Ранее власти Польши, Литвы и Латвии заявили, что именно он виноват в создании миграционного кризиса на границе.

"Думаю, Путин, безусловно, рулит всей этой ситуацией, но нельзя преувеличивать самостоятельность Лукашенко, это очень серьёзная ошибка. Путин пытается прощупать своего рода гибридным штыком, насколько Запад способен сопротивляться его таким бандитским попыткам шпионажа", — сказал Фёдоров в эфире телеканала "Наш".

Ситуация на белорусско-польской границе стала напряжённой в начале прошлой недели, когда здесь скопились около двух тысяч нелегальных беженцев. Они пытаются прорваться в страны Евросоюза, однако Польша отказывается пускать их на свою территорию.

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