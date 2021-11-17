EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ляшко потребовал от прокуроров возбудить дело о госизмене Зеленского
Помилованных Байденом индеек поселят в самом дорогом отеле Вашингтона
Мясников назвал продукты, которые мешают лечить тромбоз
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах томатного сока
МОК поставил точку в споре о спортсменах-трансгендерах
Байден рассказал, кто войдёт в состав делегации от США на Олимпиаде в Пекине
От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская
Австрийский писатель: в кризисе мигрантов виновата только политика НАТО
Швеция хочет направить военных "на подмогу" Украине охранять суверенитет

Военный эксперт заявил, что миграционным кризисом "рулит" Путин

Политика

Военно-политический эксперт Юрий Фёдоров заявил, что российский президент Владимир Путин причастен к ситуации, складывающейся на границе Польши и Белоруссии.

Военный эксперт заявил, что миграционным кризисом "рулит" Путин

По словам специалиста, роль белорусского лидера Александра Лукашенко, легитимность которого до сих пор не признали на Украине, тоже не стоит преуменьшать. Ранее власти Польши, Литвы и Латвии заявили, что именно он виноват в создании миграционного кризиса на границе.

"Думаю, Путин, безусловно, рулит всей этой ситуацией, но нельзя преувеличивать самостоятельность Лукашенко, это очень серьёзная ошибка. Путин пытается прощупать своего рода гибридным штыком, насколько Запад способен сопротивляться его таким бандитским попыткам шпионажа", — сказал Фёдоров в эфире телеканала "Наш".

Ситуация на белорусско-польской границе стала напряжённой в начале прошлой недели, когда здесь скопились около двух тысяч нелегальных беженцев. Они пытаются прорваться в страны Евросоюза, однако Польша отказывается пускать их на свою территорию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

⚡⚡ Начался штурм польской границы. Беженцы сносят КПП «Брузги»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Мясников назвал продукты, которые мешают лечить тромбоз
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах томатного сока
МОК поставил точку в споре о спортсменах-трансгендерах
Байден рассказал, кто войдёт в состав делегации от США на Олимпиаде в Пекине
Сергей Лавров обвинил Варшаву в нарушении международного права
От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская
Австрийский писатель: в кризисе мигрантов виновата только политика НАТО
Швеция хочет направить военных "на подмогу" Украине охранять суверенитет
Немецкие экологи не смогли "отменить" СП-2
Врач Сапего: домашние разносолы могут содержать токсины
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Политика. Новости и аналитика
Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Мир. Новости мира
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников