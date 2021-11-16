Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и договорились о совместных действиях по обороне границ Союзного государства.

Также лидеры двух стран поговорили о ситуации на Украине и внеплановых учениях украинских и американских кораблей в Чёрном море. Кроме этого, Лукашенко сообщил Путину детали телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась после того, как там скопилось около трёх тысяч мигрантов. Выходцы с Ближнего Востока и Африки разбили палаточный лагерь и почти ежедневно предпринимают попытки прорыва польской границы, чтобы попасть в Евросоюз. Польские военные и пограничники применяют слезоточивый газ и водомёты, чтобы отогнать беженцев. Варшава обвиняет Минск в создании миграционного кризиса.

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