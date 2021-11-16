Политолог усомнился в потере Украиной безвиза с ЕС из-за мигрантов

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко прокомментировал Pravda.Ru заявление политолога Богдана Петренко о том, что Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

"Полный бред. Потому что в данной ситуации абсолютно не имеют два процесса никакого отношения друг к другу, тем более что Украина не является государством, которое исходя из индексов, принятых в ЕС, является государством с повышенным уровнем миграционной опасности. Украина не является приоритетной территорией для передвижения масс мигрантов в Евросоюз", — отметил Бондаренко.

Он добавил, что на сегодняшний день нет никаких оснований говорить о том, что Украина может потерять безвизовый режим, поскольку массовых нарушений визового режима нет.

Ранее политолог Богдан Петренко написал в статье для издания "Главред", что Украина может потерять безвизовый режим с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.