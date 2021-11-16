Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"

Германия приостановила процесс сертификации российского трубопровода "Северный поток-2". Оператор Nord Stream 2 не соответствует законодательству ФРГ по своей организационной форме.

В заявлении регулятора ФРГ говорится о том, что Nord Stream 2 AG сможет завершить сертификацию в качестве независимого оператора "Северного потока-2" лишь при условии реорганизации правовой формы.

"Процесс возобновится, когда головная компания передаст основной капитал и персонал в ведение немецкой "дочки", — сказано в пресс-релизе Федерального сетевого агентства.

Также известно, что Германия заранее уведомила Еврокомиссию, Минэнерго ФРГ и других участников процесса сертификации о приостановке процедуры.

Руководители немецкого подразделения Nord Stream 2 должны снова подать полный комплект документов, чтобы подтвердить соответствие предъявляемым требованиям. При этом немецкая дочерняя компания должна будет выступать владельцем и оператором части газопровода в Германии.

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