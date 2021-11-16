Путин и Макрон обсудили пути преодоления кризиса на польско-белорусской границе

Накануне, 15 ноября, глава РФ Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном совместные действия по урегулированию кризисной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон обеспокоен "бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков", организованной белорусскими силовиками. Он попросил Путина оказать влияние на лидера страны Александра Лукашенко, чтобы как можно быстрее преодолеть гуманитарный кризис.

"Лидеры двух стран договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса", — сказано в коммюнике.

Они сошлись на следующей позиции: в решение вопроса с мигрантами нужно включить верховного комиссара ООН по делам беженцев. По мнению руководителей государств, он должен помочь урегулировать проблемы, связанные с оказанием гуманитарной помощи.

Также Путин и Макрон намерены совместными усилиями устранять напряжённость в сфере энергетики.

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