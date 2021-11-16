Вакцинированным разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным

Вакцинированным от COVID-19 гражданам РФ разрешено не самоизолироваться после контакта с заболевшими коронавирусом. Такая возможность есть у привитых в течение 6 месяцев после вакцинации. ОБ этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Не уходить на самоизоляцию разрешено тем, у кого отсутствуют симптомы COVID-19. То же самое касается и переболевших коронавирусом.

На официальном портале правовой информации сказано по этому поводу:

"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. При отсутствии у них симптомов заболевания".

В постановлении уточнятся, что граждане, у которых нет прививки, и которые контактировали с заболевшим коронавирусом, должны минимум на две недели отправиться на самоизоляцию.

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