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Военный эксперт оценил заявление США о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе

Политика

Мир сейчас переходит к отказу от международных договорных обязательств. Такое мнение выразил военный эксперт, политолог Борис Подопригора, комментируя Pravda.Ru заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе.

Военный эксперт оценил заявление США о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе

По его словам, в наше время руководители государств в первую очередь обращают внимание на политические факторы, а не на международно-правовые.

"Я думаю, мир в скором времени откажется от международных договорных конструкций. Есть серьёзные причины считать, что эта система просто не выдержит напора эмоций. Однако нужно подождать, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что мы правы", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в США заявили, что Россия организовала испытание противоспутниковых систем, нарушив обязательства по недопущению использования оружия в космосе. Как отмечал Блинкен, РФ сбила советский спутник, после чего на околоземной орбите появилось множество обломков, угрожающих МКС.

В Госдуме назвали все обвинения США "фантазиями", уточнив, что Россия не применяла оружие в космическом пространстве.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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