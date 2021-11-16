На Украине заявили, что Зеленский становится авторитарным

По словам бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, действующий президент страны Владимир Зеленский становится авторитарным лидером.

Он убеждён: руководитель государства попал в политическую ловушку и теперь не знает, как из неё выбраться, передаёт "Украинская правда".

"Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу всё", — охарактеризовал Аваков поведение Зеленского.

Также экс-глава МВД добавил, что президент всё чаще стал принимать волюнтаристские решения. По его мнению, вокруг руководителя страны скопились люди, которые не указывают ему на недочёты. В связи с этим, отмечает Аваков, Зеленский начал принимать большое количество абсурдных решений, совершать кадровые ошибки.

"Постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств", — заключил бывший чиновник.

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