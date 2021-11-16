В Госдуме прокомментировали ситуацию со "сбитым" спутником СССР: "фантазируют"

"Фантазиями" и политикой "двойных стандартов" назвали в Госдуме обвинения США в испытании российской противоспутниковой ракеты и "угрозу миру". По словам заместителя председателя комитета ведомства по обороне Юрия Швыткина, Россия выступает против милитаризации космоса.

Как отметил депутат, на фоне "надуманных" обвинений, Америка продолжает испытывать космическое оружие.

"Скажу, что фантазии нет предела со стороны Соединённых Штатов Америки. Россия всегда выступала и выступает против милитаризации космоса и призывает к этому другие страны. На мой взгляд, у Соединённых Штатов Америки здесь опять политика двойных стандартов, когда обвиняя Россию под надуманным предлогом, сами при этом активно испытывают оружие в космосе", — пояснил Швыткин РЕН ТВ.

Парламентарий подчеркнул, все выпады и заявления от властей США не соответствуют действительности.

Ранее Pravda.Ru цитировала информацию, которую распространил Пентагон. Так, согласно мнению специалистов Космического командования Вооружённых сил Америки, российская противоспутниковая ракета повредила летательный аппарат, запущенный ещё при Советском союзе. И якобы это привело к появлению осколков на околоземной орбите.

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