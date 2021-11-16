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На Украине заявили, что Путин стал заложником заявлений Лукашенко

Политика

Украинский политтехнолог Тарас Загородний заявил, что российский лидер Владимир Путин стал заложником заявлений главы Белоруссии Александра Лукашенко.

На Украине заявили, что Путин стал заложником заявлений Лукашенко

В эфире телеканала "Наш" он подчеркнул, что Украина до сих пор не признаёт легитимность действующего белорусского президента. По его мнению, он уже давно ведёт двойную игру. Загородний убеждён: многие политики упрощают отношения РФ и Белоруссии, хотя в них не всё так гладко, как кажется.

Он отметил, что сейчас Россия "очень хитро себя ведёт", полностью выполняя контракты, и Лукашенко об этом отлично знает.

"Здесь двойная игра, в том числе Лукашенко. Он не особо желает ложиться под РФ, какие бы у нас ни были иллюзии. И тут сам Путин оказывается заложником того, что говорит Лукашенко", — сказал Загородний.

По словам политтехнолога, президент России мог бы в любой момент "убрать" главу Белоруссии с поста, однако для этого нет подходящей кандидатуры.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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