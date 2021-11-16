На Украине заявили, что Путин стал заложником заявлений Лукашенко

Украинский политтехнолог Тарас Загородний заявил, что российский лидер Владимир Путин стал заложником заявлений главы Белоруссии Александра Лукашенко.

В эфире телеканала "Наш" он подчеркнул, что Украина до сих пор не признаёт легитимность действующего белорусского президента. По его мнению, он уже давно ведёт двойную игру. Загородний убеждён: многие политики упрощают отношения РФ и Белоруссии, хотя в них не всё так гладко, как кажется.

Он отметил, что сейчас Россия "очень хитро себя ведёт", полностью выполняя контракты, и Лукашенко об этом отлично знает.

"Здесь двойная игра, в том числе Лукашенко. Он не особо желает ложиться под РФ, какие бы у нас ни были иллюзии. И тут сам Путин оказывается заложником того, что говорит Лукашенко", — сказал Загородний.

По словам политтехнолога, президент России мог бы в любой момент "убрать" главу Белоруссии с поста, однако для этого нет подходящей кандидатуры.

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