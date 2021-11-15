Политик Дёмушкин выступил против запрета советского фильма о сионизме

Политик и общественный деятель Дмитрий Дёмушкин прокомментировал решение Минюста РФ признать экстремистским фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", снятый в СССР в 1973 году.

Лингвисты Министерства юстиции РФ выяснили, что в фильме содержится "отрицательная оценка группы лиц, выделенной по национальному и идеологическому признакам".

По мнению Дёмушкина, государство не должно накладывать запрет на фильмы и книги, которые были написаны и выпущены давно, потому что это не приведёт ни к какому положительному результату.

"Можно тогда исследовать книги Достоевского, где есть антисемитские высказывания, можно исследовать Тараса Бульбу с описанием погромов, можно исследовать "Сказку о попе и работнике его Балде" у Пушкина, где из попа щелбаном выбивают мозги. А про религиозные труды тут вообще разговора нет. Там можно все запретить", — сказал Демушкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам политика, до попадания в список экстремистских материалов об этом фильме мало кто знал, однако теперь его начнут смотреть гораздо активнее, чтобы выяснить, что же там такого запретного

"Сам по себе запрет ничего не дает кроме временной рекламы", — подчеркнул Дёмушкин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал решение Минюста и выступил за запрет фильма. Он добавил, что запретил бы "многие коммунистические и пропагандистские фильмы".

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