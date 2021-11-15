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В Совфеде отреагировали на призыв Польши отстранить Россию от соревнований

Политика

Нагнетание антироссийских настроений поможет Польше создать видимость нормализации отношений с Евросоюзом. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди, комментируя Pravda.Ru требование польского вице-премьера Петра Глиньского отстранить РФ и Белоруссию от участия в соревнованиях.

В Совфеде отреагировали на призыв Польши отстранить Россию от соревнований

По её словам, Польша переносит проблемы "с больной головы на здоровую". Она посоветовала Глиньскому перестать беспокоиться судьбой России и вернуться к своим профессиональным обязанностям.

"В Польше ситуация чрезвычайно тяжёлая: старение населения, нехватка рабочих рук, конфликт с ЕС, ограничение демократических свобод народа. Мы понимаем, что нагнетание антироссийских настроений поможет стране создать видимость нормализации отношений с Евросоюзом. Уже сегодня Брюссель стойко не замечает нарушение прав человека и находится на стороне Варшавы, несмотря на жёсткие меры поляков по отношению к беженцам, включающие разгон людей слезоточивым газом", — подчеркнула собеседник издания.

Ковитиди также напомнила польскому вице-премьеру, что из его страны массово уезжают молодые люди. Как отмечает политик, в скором времени Глиньский, отвечающий за вопросы национального наследия, может остаться без работы по специальности.

Ранее власти Польши призвали исключить РФ и Белоруссию из международных организаций и отстранить от участия в крупных соревнованиях. Они убеждены: лидеры государств виноваты в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. 

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Спорт поможет убежать от кризиса?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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