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Две украинские партии требуют встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от РФ

Политика

Главы двух политических партий потребовали организовать закрытую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вероятную военную угрозу со стороны России.

Две украинские партии требуют встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от РФ

Руководитель фракции "Европейская солидарность" Пётр Порошенко заявил, что встреча лидеров партий с президентом необходима в текущей ситуации. Он предложил обсудить вопросы национальной безопасности, кризис в сфере энергетики и эпидемиологическую обстановку по коронавирусной инфекции.

Его инициативу поддержала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передаёт РИА Новости.

"Я не могу понять этого молчания, странного поведения украинской власти. Это не шутки, когда страна почти перед угрозой войны, а вы делаете вид, что ничего не происходит", — сказала она.

Зеленский ещё не отреагировал на идею о проведении закрытой встречи.

Американские политики регулярно предупреждают украинских коллег о возможном вооружённом вторжении РФ. Однако в Кремле утверждают, что Россия не пытается нападать на Украину и угрожать ей.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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