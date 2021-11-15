В Кремле осудили США за ошибочную трактовку миграционного кризиса

Кремль считает ошибочным высказывание государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной при помощи миграционного кризиса.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, РФ никак не связана с происходящим на границе Белоруссии и Польши. Он подчеркнул, что Москва не использует напряжённую ситуацию с мигрантами для реализации каких-либо собственных целей, передаёт РИА Новости.

"Мы оцениваем заявление Блинкена как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом. Заявление в корне ошибочное, и мы с ним не согласны", — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Блинкен заявил в разговоре с польским политиком Збигневом Рау о том, что Белоруссия отвлекает внимание всего мира от действий российских военнослужащих рядом с украинской границей.

Власти Литвы, Латвии и Польши убеждены: Лукашенко виноват в создании миграционного кризиса.

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