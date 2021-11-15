В Госдуме объяснили старым стихотворением нападки США на РФ из-за мигрантов

Любые события, которые не нравятся западным политикам, они приписывают российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя Pravda.Ru заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ использует миграционный кризис для отвлечения внимания от своей активности на границе с Украиной.

По его словам, беженцы уходят из стран, разорённых при активном участии НАТО. Он убеждён: Блинкену сложно признаться в ошибках Запада, поэтому он перекладывает ответственность на Россию.

"Есть старый стишок со словами: "Кошка бросила котят — это Путин виноват". Вот примерно точно так же любые события, которые чем-то не нравятся Западу, приписываются президенту РФ. Блинкен всегда найдёт способ перевалить вину на Россию, а ещё заодно и на Белоруссию. И нам это понятно, потому что у нас не его голова, а здоровая", — подчеркнул Вассерман.

Собеседник издания считает, что РФ должна реагировать на подобные высказывания, участвуя в поисках подлинных виновников миграционного кризиса.

"Не исключено, что они сами верят в свои суждения. Доказывать им, что мы не концентрируем военные силы на границе с Украиной, совершенно бессмысленно", — заключил депутат.

Ранее Блинкен заявил, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе — это попытка Александра Лукашенко отвлечь внимание от наращивания российских войск у границ Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.