Польша возведёт стену на границе с Белоруссией в 2022 году

На границе Польши и Белоруссии в первом полугодии 2022 года построят "капитальное заграждение". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик.

В эфире "Польского радио" он уточнил, что договоры с подрядными организациями ещё не подписаны, поэтому конкретные даты завершения работ пока сложно назвать.

Также Вонсик рассказал, как прошла минувшая ночь на польско-белорусской границе, где скопилось большое количество нелегальных мигрантов.

"Ночь была спокойной. Не случилось ничего особенного", — сказал он.

Однако политик заявил, что силовики опасаются новых попыток прорыва беженцев. По его словам, сейчас за безопасность на границе отвечают две тысячи полицейских, 15 тысяч солдат польской армии и четыре тысячи пограничников.

Мигранты, которые пришли на границу Белоруссии и Польши, намерены попасть в страны Евросоюза, однако польские власти препятствуют их проникновению в страну. Они винят в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

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