Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская объяснила, что получила квартиру в столице за выслугу лет в правоохранительных органах. По её словам, никой сенсации в этом нет.
Поклонская подтвердила, что действительно ей выдали жилплощадь в собственность в Москве.
"Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти", — пояснила посол РИА Новости.
Ранее российские СМИ писали о том, что Поклонской выдали квартиру размером 53 кв.м. с правом приватизации. Кроме прочего, был опубликован адрес нового дома посла. В свою очередь, Поклонская заявила, что такого рода информация ставит "под удар" её жизнь и жизнь её близких и назвала статьи "порочащими" честь и достоинство.
Ранее Pravda.Ru цитировала ответ посла в Кабо-Верде на угрозы депутатов Рады "упаковать" её СИЗО. По мнению Поклонской, выпады в её сторону обусловлены "обидой" на многолетнюю работу.
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