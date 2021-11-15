Поклонская призвала не раздувать сенсацию из-за полученной в Москве квартиры

Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская объяснила, что получила квартиру в столице за выслугу лет в правоохранительных органах. По её словам, никой сенсации в этом нет.

Поклонская подтвердила, что действительно ей выдали жилплощадь в собственность в Москве.

"Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти", — пояснила посол РИА Новости.

Ранее российские СМИ писали о том, что Поклонской выдали квартиру размером 53 кв.м. с правом приватизации. Кроме прочего, был опубликован адрес нового дома посла. В свою очередь, Поклонская заявила, что такого рода информация ставит "под удар" её жизнь и жизнь её близких и назвала статьи "порочащими" честь и достоинство.

Ранее Pravda.Ru цитировала ответ посла в Кабо-Верде на угрозы депутатов Рады "упаковать" её СИЗО. По мнению Поклонской, выпады в её сторону обусловлены "обидой" на многолетнюю работу.

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