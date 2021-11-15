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Мурашко объяснил, почему в последнее время выглядит уставшим

Политика

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, почему в последнее время выглядит уставшим. Он подчеркнул, что уже давно работает без выходных.

Мурашко объяснил, почему в последнее время выглядит уставшим

За трое суток у главы Минздрава было четыре авиаперелёта. По его словам, во время пандемии коронавируса каждый день происходит что-то новое, возрастает ответственность и количество задач.

"Ещё несколько месяцев назад мы шутили: дескать, неизвестно, чем день закончится, а теперь даже не знаешь, чем он начнётся", — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Он отметил, что время сейчас "спрессовывается и уплотняется".

Ранее министр заявлял о необходимости увеличения темпов прививочной кампании против коронавируса в России, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. Мурашко порекомендовал гражданам, отказавшимся от вакцинации, сидеть дома и не создавать угрозу другим людям.

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