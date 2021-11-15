Мурашко: медики отговаривают россиян от вакцинации из-за непрофессионализма

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые медики рекомендуют пациентам не проходить курс вакцинации против коронавируса.

По его словам, эта категория врачей не является многочисленной, передаёт ТАСС. Министр связал советы по отказу от прививок с недостаточным уровнем профессионализма.

"В конце концов, медики — такие же люди, как и все. Среди них могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные. Есть и излишне самоуверенные, живущие по принципу Портоса: дерусь, потому что дерусь", — сказал Мурашко.

Глава Минздрава убеждён: врачи, отговаривающие людей от вакцинации, демонстрируют безрассудный подход к своему и чужому здоровью. Он пояснил, что любой препарат имеет профиль риска, но квалифицированные специалисты должны обладать знаниями и инструментами, чтобы предугадать сложности и помочь пациентам.

"Нельзя забывать, что сам ковид несёт намного более серьёзную угрозу, чем прививки", — заключил министр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.