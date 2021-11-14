Путин заявил о готовности помочь в ситуации на белорусско-польской границе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

"Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса — Ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва Кремль. Путин".

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 8 ноября, когда несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать заграждения, чтобы попасть в Евросоюз. Польские силовики применили слезоточивый газ для разгона мигрантов. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы. 14 ноября около 50 беженцев прорвались в Польшу, половина из них были задержаны.

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