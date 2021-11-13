Генерал Москаль назвал регионы Украины, готовые войти в состав РФ

Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы Украины, которые могут войти в состав РФ.

"Под угрозой проекта "Новороссия" (…) — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", — сказал Москаль, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья хотели бы присоединения их городов к России. Помимо этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.

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