Путин: Лукашенко и Меркель готовы обсудить ситуацию с мигрантами

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обсудить с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами.

«Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет — это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Путин подчеркнул, что проблема с мигрантами на границе Белоруссии и Польши носит политический, военный и экономический характер.

Преизидент добавил, что экономические причины связаны с тем, что в нефтедобывающих странах Ближнего Востока люди часто живут хуже, чем на социальные пособия в Европе.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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