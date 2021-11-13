Путин: РФ не имеет отношения к миграционному кризису Польши и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не причастна к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.

"На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить", - сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Президент отметил, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и ЕС.

Также Путин, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что белорусская авиакомпания "Белавиа" также не занимается перевозкой мигрантов.

"Да, действуют определенные группы по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - добавил Путин.

При этом президент считает, что организаторов таких цепочек трудно привлечь к ответственности, потому что они не нарушают внутреннее законодательство европейских стран.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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