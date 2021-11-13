Стало известно когда Лукашенко с Путиным могут прилететь в Крым

Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным планируют прилететь в Крым декабре этого года. Как сообщил источник близкий к МИД Белоруссии, визит приурочат к юбилею поэта Максима Богдановича.

По сообщению Telegram-канала "Крымский", информацию о визите лидера Белоруссии и президента России подтвердили и источники в белорусской диаспоре. Как уточнили инсайдеры, также всё будет зависеть от положения дел с беженцами на границе.

Великому поэту, автору "Погони", уроженцу Белоруссии Максиму Богдановичу исполняется 130 лет. Литературный деятель похоронен в Ялте. Лукашенко пригласили на официальное возложение цветов.

Кроме этого, лидер Белоруссии может проверить имущественные объекты РБ на территории Крыма. В том числе и место, где установлен памятник поэту - санаторий "Белоруссия" в Мисхоре.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление глава МИД Белоруссии о территориальной принадлежности Крыма. Как заявил Владимир Макей, что белорусская сторона не поменяла своего мнения и по-прежнему признаёт полуостров частью России.

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