В МИД РФ заявили, что "разрешали" дипломатам ЕС нарушать закон о вакцине

В МИД РФ отреагировали на жалобу российских дипломатов о "дискриминации по вакцинному признаку". Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что российская сторона "шла навстречу" зарубежным представителям и не требовала прививаться определённым компонентом.

По словам Лаврова, страны Евросоюза не спешат ответить российским дипломатам тем же.

"Наши дипломаты, которые работают во Франции, не могут свободно выполнять свои функции. От них требуют ПЦР-тесты каждые два дня, чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве", — цитирует главу МИД URA. RU.

Как отметил Лавров, иностранным представителям было разрешено привиться любой вакциной и "спокойно передвигаться по Москве".

Ранее Pravda.Ru писала о жалобах российских дипломатов в МИД РФ на "вакцинную дискриминацию" в странах Европы. По их словам, они не могут исполнять свои обязанности из-за постоянных проверок. Им ограничивают передвижения и создают "сложности в работе".

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