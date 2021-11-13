Российские дипломаты пожаловались в МИД на "вакцинную дискриминацию" Запада

В МИД России рассказали, что работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с дискриминацией из-за вакцин. По их словам, власти стран ограничивают свободу передвижения и "сложности" в работе.

Как заявил заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, вопрос "дискриминации" поднимался уже не единожды.

"Речь идёт не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты, при работе в европейских странах", — цитирует РИА Новости Лукьянцева.

Как подчеркнул уполномоченный МИД, Россия в подобных ситуациях не ограничивала иностранных сотрудников и выдавала необходимые электронные паспорта наравне с гражданами страны.

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