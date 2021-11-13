В МИД России рассказали, что работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с дискриминацией из-за вакцин. По их словам, власти стран ограничивают свободу передвижения и "сложности" в работе.
Как заявил заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, вопрос "дискриминации" поднимался уже не единожды.
"Речь идёт не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты, при работе в европейских странах", — цитирует РИА Новости Лукьянцева.
Как подчеркнул уполномоченный МИД, Россия в подобных ситуациях не ограничивала иностранных сотрудников и выдавала необходимые электронные паспорта наравне с гражданами страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Михаил Боярский столкнулся с неадекватной реакцией одного из зрителей. Главного мушкетёра страны нецензурно послали во время эфира телепередачи.