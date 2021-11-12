Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае принятия на Украине закона о переходном периоде, это станет провозглашением выхода страны из минских соглашений.
"Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода — прим. ред.) будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Также Лавров выразил сожаление, что Франция и Германия никак не способствуют тому, чтобы остановить Украину, несмотря на свои заявления.
Закон об основах государственной политики переходного периода был внесен в Верховную раду Украины в августе. Этот закон призван регулировать действия властей после возвращения в состав страны территорий, которые в настоящий момент не находятся под контролем Киева.
Ранее Лавров заявлял, что власти Украины пытаются создать провокационную ситуацию в ЛДНР для втягивания России в боевые действия.
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