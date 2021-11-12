Николай Валуев уверен в необходимости QR-кодов для бизнеса

Депутат, зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев дал комментарий по поводу обязательного предъявления гражданами QR-кодов в местах общественного пользования, в частности, в междугороднем и международном транспорте. Об этом депутат рассказал в беседе с ФАН.

Валуев рассказал, что законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте сейчас подготавливают для презентации в Госдуме:

"Главное, чтобы они отвечали вопросам безопасности и сохранения здоровья граждан России. Несли охранную функцию. Затем принимать решение. Односложно — да, голосовать или нет, не голосовать — сейчас ответа не будет. На бизнесе однозначно будет отражаться увеличение количества заболеваний и возможные локдауны. И не в лучшем виде".

Валуев уверен, что вопрос о том, кому поможет введение кодов, а кому — нет, вообще не стоит:

"Постановка — кому хорошо будет от введения обязательных QR-кодов, а кому плохо будет — вообще сюда не подходит. Не те категории. Это не для кого-то одного конкретно делают".

11 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации оперштаб начал проработку с соответствующими ведомствами проектов о внедрении обязательных QR-кодов в публичных местах - транспорте, магазинах и кафе.

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