Эксперт поддержал идею отмены накопительной части пенсии

Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов оценил для Pravda.Ru предложение депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова исключить накопительную часть пенсии из системы Обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Добромыслов назвал инициативу депутата правильной, однако она могла бы быть актуальной в начале нулевых, но не сейчас.

"Профсоюзы эту идею высказывали ещё с самого начала, как только накопительный элемент стал внедряться в систему ОПС. И расчёты показывали очевидность несостоятельности данного компонента, данной идеи вообще в масштабах экономики и всей страны. Поэтому инициатива депутата приветствуется, она правильная. К сожалению, она опоздала практически на 19 лет", — сказал эксперт.

Он объяснил, почему накопительный элемент в данной системе является несостоятельным.

"10-летний опыт эксплуатации накопительного компонента показал, что в стране нет таких инвестиционных инструментов, которые могли бы обеспечить необходимую доходность для сохранения покупательной способности пенсии и её приумножения", — отметил собеседник издания.

По словам Добромыслова, средняя пенсия из накопительного компонента составляет около тысячи рублей.

"Если посмотреть эффективность этой системы, то мы видим, что средняя пенсия у людей, которые не участвовали в накопительном компоненте, составляет порядка 15 тысяч, а те, кто участвовали, из накопительного компонента получают 1 тысячу рублей. Поэтому вкладывали 30%, а получаем меньше 10%, порядка 5-7%. Элементарно экономический расчёт показывает несостоятельность данного компонента", — заявил экономист.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой исключить накопительную часть пенсии из системы Обязательного пенсионного страхования (ОПС).

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