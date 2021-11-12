В Госдуме поддержали идею о сокращении продолжительности рабочего дня

Россию пора переводить на сокращённый режим работы, причём не только в зимний период. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя Pravda.Ru предложение Виталия Милонова о семичасовой продолжительности трудового дня.

По её словам, в европейских компаниях уже давно сократили рабочее время, и это никак не отразилось на результатах деятельности.

"Исландия проводила двухгодичный эксперимент. Работодатели убедились, что при 36-часовой рабочей неделе производительность труда не меняется, а где-то даже улучшается. У нас 40-часовая трудовая неделя была введена больше 100 лет назад в период Великой Октябрьской социалистической революции, но мы всё ещё цепляемся за это. Как правило, человек понимает: если он уйдёт на час раньше, то будет работать более интенсивно", — отметила собеседник издания.

Депутат предложила организовать в РФ эксперимент и оценить, как 36-часовая трудовая неделя повлияет на продуктивность и мотивацию сотрудников.

"Нужно вообще перейти на сокращённую продолжительность рабочего времени, не только в зимний период. Нам не надо бояться, потому что Европа пошла по этому пути без потерь в зарплате", — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с просьбой сократить рабочий день в РФ на один час в период с 15 ноября по 28 февраля.

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