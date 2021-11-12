"Начинают заигрываться": Крым призвал НАТО прекратить провокации в Чёрном море

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, страны НАТО продолжают устраивать провокации с приближением к берегам полуострова во время учений в Чёрном море.

Он подчеркнул, что подобная активность у границ не имеет никаких перспектив. Политик убеждён: иностранные государства пытаются проверить Россию на прочность, оценить, способна ли она защитить свою территориальную целостность, передаёт РИА Новости.

"Практика приближения к нашим границам продолжается. И здесь есть два аспекта. Первый — военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты", — сказал Бобков.

Второй аспект, по его мнению, связан с политикой. Приближаясь к границам Крыма, военнослужащие НАТО хотят напомнить, что не признают его статус, считает парламентарий.

Он подчеркнул, что государства, входящие в состав альянса, ещё не скоро признают полуостров российским.

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