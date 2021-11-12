В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в зимний период

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день на один час в РФ в зимний период, пишет RT.

Политик направил письмо на имя руководителя Минтруда России Антона Котякова с просьбой рассмотреть инициативу.

"Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час", — сказано в обращении.

Милонов убеждён: такая мера позволит поднять трудовую дисциплину в коллективах и повысить мотивацию сотрудников. Кроме того, по его мнению, нововведение покажет социальную направленность правительства РФ.

Как отмечает депутат, холодная погода и короткий световой день зимой ухудшают эмоциональное состояние людей, негативно влияют на их здоровье. В некоторых регионах время пути на работу составляет один-два часа. Милонов считает, что его необходимо засчитывать в трудовые часы.

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