В Минске видят способ выхода из миграционного кризиса при поддержке ЕС

По словам заместителя главы администрации президента Белоруссии Ольги Чуприс, выйти из миграционного кризиса на границе можно лишь с помощью диалога между ЕС и Минском.

Она предложила разработать дорожную карту, которая позволит преодолеть возможные негативные последствия и избежать человеческих жертв.

"Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации", — отметила Чуприс в интервью каналу ОНТ.

Как отмечает замглавы администрации президента, дорожная карта помогла бы объединить усилия для оказания помощи беженцам. Также она убеждена: к решению проблемы должны подключиться комиссары ООН по правам человека.

Кроме того, Чуприс считает, что польские силовики проявляли жестокость в отношении мигрантов. Она попросила дать их действиям правовую оценку.

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