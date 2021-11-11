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Коммунисты считают Рашкина жертвой политической провокации

Политика

Московский горком КПРФ официально заявил, что коммунист Валерий Рашкин стал жертвой тщательно спланированной и осуществлённой провокации.

Коммунисты считают Рашкина жертвой политической провокации

Напомним, что депутат ГД от партии КПРФ в конце октября был задержан в Саратовской области, когда возвращался с охоты и в качестве трофея вёз в багажнике тушу лося. По имеющейся информации, парламентарий был "нетрезв".

Как заявил изданию "Свободная пресса" кандидат в члены ЦК КПРФ Владимир Обуховский, "эта провокация" стала "очередным звеном в длинной цепи" акций, которые "власть капитала" проводит против коммунистов и "левых патриотов".

Секретарь МГК КПРФ по работе с молодежью уверен: Рашкин оказался выбран "жертвой" потому, что он — "один из ярчайших политиков Москвы".

"Власть давно пытается удалить Рашкина из политического поля, заставить его замолчать. Потому что Валерий Рашкин всегда был и остаётся трибуном по отстаиванию интересов граждан.

После последних выборов, на которых коммунисты получили десять думских мандатов и фактически победили в Мосгордуме — если бы не электронное голосование, которое у нас победу украло — стало понятно, что мы способны взять власть в Москве. И последовал удар по Рашкину", — сказал Обуховский.

Политик настаивает: происшествие в Лысогорском районе — не более, чем повод:

"Ровным счётом неважно, занимался ли Валерий Федорович охотой, макраме или вышивкой крестиком. Ему бы все равно что-то нашли. Абсолютно уверен, что в противном случае его бы обвинили, что он иголкой кого-то уколол, или совершил "тяжкое преступление", вышивая не те символы".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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