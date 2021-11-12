Депутат Госдумы о санкциях против "Аэрофлота": "Возникает бардак"

Власти Евросоюза планируют ввести санкции в отношении Белоруссии и авиакомпаний других стран, в том числе российского перевозчика "Аэрофлот". Депутат Государственной Думы Алексей Чепа в беседе с Pravda.Ru рассказал о возможных последствиях таких шагов со стороны ЕС.

Депутат Государственной Думы первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал угрозу введения ограничений, связанных с работой российской авиакомпании.

"Эта санкционная политика, во-первых, не дает никаких результатов, а приводит только к осложнению всевозможных отношений и договоренностей между странами. То, что сегодня происходит с потоком беженцев в Белоруссию, во многом связано с тем, что санкции наложены на "Белавиа". И во многом это причины этих неотслеживаемых потоков пассажиров, которые должны могут добираться до любой страны, используя любые транзиты", — объяснил депутат Госдумы.

Чепа считает, что Евросоюзу следует правильно выбирать ответственные компании и с этими компаниями вести диалог.

"Диалог не ведется, санкции накладываются — поэтому возникает тот бардак. Если кто-то попытается наложить санкции на "Аэрофлот", мы будем вынуждены применить ответные меры. И они будут очень ощутимы", — отметил председателя Комитета по международным делам.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза собираются утвердить основания для введения новых санкций в отношении Белоруссии, белорусских чиновников и авиакомпаний других стран, в том числе российского перевозчика "Аэрофлот". Такие меры принимаются из-за ситуации на белорусско-польской границе.

В ЕС убеждены, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые потом стремятся перейти границу с Польшей.

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