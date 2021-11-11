В Госдуме ответили на критику главы "Нафтогаза" в отношении "СП — 2"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что "Северный поток-2" уступает газотранспортной системе Украины из-за отсутствия резервных труб.

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Ананских рассказал о высокой степени изношенности труб ГТС Украины.

"За последние 20 с лишним лет ремонта никакого не было. Поэтому многие участки просто не работают, и прокачивать через эти участки по этим трубам просто опасно", — сказал Ананских.

Депутат посоветовал отремонтировать украинскую ГТС.

"Нафтогазу" нужно производить ремонт текущий и капитальный газотранспортной системы. Поэтому тогда, наверное, не было бы разговоров и непоняток, куда уходит газ, которого на входе одно количество, на выходе — другое. Поэтому это всё просто такое словоблудие", — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что российские газопроводы отличаются новизной, потому что были построены в последнее десятилетие из современных материалов.

"Строительство "Северного потока-1" и "Северного потока-2" происходит именно в наши дни, совершенно другого качества трубы, сварка, материал и так далее, и тому подобное. В отличие от ГТС Украины, которая строилась ещё в 60-70-е годы, понятно, что материалы и качество работ, мягко говоря, немножко поизносились", — подчеркнул Ананских.

Ранее глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" уступает газотранспортной системе Украины из-за отсутствия резервных труб. Кроме того, оператор может ремонтировать ГТС на отдельных участках без остановки всего трубопровода, отметил Витренко.