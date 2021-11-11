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Политолог обвинил госсекретаря США Блинкена в проявлении расизма

Политика

США заняли позицию абсолютной лжи в отношении Украины. Об этом заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог обвинил госсекретаря США Блинкена в проявлении расизма

В эфире Общественной службы новостей он напомнил, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерёг руководство РФ от возможного повторения "ошибки 2014 года", подчеркнув, что в тот период Москва вторглась на суверенную территорию Украины.

"Блинкен лжет. Всем хорошо известно, что ДНР и ЛНР заинтересованы в замораживании конфликта, чтобы Донбасс, независимый от Киева, перешёл в формат Приднестровья. Киевский режим заинтересован в том, чтобы этого не позволять и постоянно вести обстрелы. Это хороший пример того, что США занимают позицию абсолютной лжи в отношении Украины", — сказал политолог.

Также эксперт подчеркнул, что Блинкен является расистом. Как отмечает Марков, его дед бежал из Киева после погрома, учинённого против европейского населения. Именно поэтому, по его словам, госсекретарь США ненавидит РФ и боится, что Донбасс, Одесса и Днепропетровск могут стать российскими территориями.

Ранее Блинкен пообещал украинским политикам поставлять летательные оборонительные средства в страну.

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