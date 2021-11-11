В Белоруссии отреагировали на слова о причастности Лукашенко к торговле людьми

В Белоруссии ответили на заявление МИД Франции о причастности президента страны Александра Лукашенко и членов его семьи к организации торговли людьми.

По словам министра иностранных дел Республики Владимира Макея, информация является фейковой. Как отмечает дипломат, Лукашенко всегда боролся с таким видом преступности. Обвинения Франции он назвал "ложью и инсинуацией", передаёт РИА Новости.

"В данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом", — подчеркнул Макей.

Он добавил, что система государственной власти в Белоруссии выстроена таким образом, что мимо бюджета не проходит ни одна копейка. Дипломат убеждён: французы проецируют ситуацию, которая могла бы происходить на территории их государства.

"Пытаются дискредитировать Беларусь и конкретно её руководителя", — заключил глава МИД.

Ранее госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон обвинил семью президента Белоруссии в организованной торговле людьми. Он попросил ЕС разобраться в проблеме.

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