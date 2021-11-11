Песков: Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море. По его словам, президент отслеживает обстановку в режиме реального времени.

Как отметил государственный деятель, российская сторона не прекращает контакты с партнёрами по устранению конфликтов. Он подчеркнул, что переговоры идут достаточно позитивно, однако действия американцев в непосредственной близости от границ с РФ стали поводом для беспокойства в Кремле, передаёт РИА Новости.

"Ситуация в Чёрном море абсолютно является предметом обеспокоенности Путина, и он об этом говорил", — сказал Песков.

Он также добавил, что президент РФ не разговаривал с американским лидером Джо Байденом по поводу возможных провокаций во время учений США на воде.

Ранее флагманский американский корабль направился в Чёрное море для отработки совместных операций с НАТО. Российские военные продолжают контролировать действия военно-морских сил США.

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