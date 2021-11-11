"Мы не должны никому ничего": Рябков ответил на призывы США по газу

Россия полностью выполняет договорённости, касающиеся поставок газа в ЕС. При этом российская сторона не считает, что поставки газа нужно увеличивать только по той причине, что на этом настаивают США. Все поставки обсуждаются между поставщиком и потребителями энергии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков:

"Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно, предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнёрами, то есть с потребителями, с покупателями этой продукции, для, в том числе, стабилизации рынка".

Когда журналисты РИА Новости попросили замминистра прокомментировать предложение США к России по поводу увеличения поставок газа в ЕС, Рябков ответил, что США в любой сложной ситуации привычно делают виноватой Россию:

"Это рефлекторно, инстинктивно, бездумно осуществляется постоянно. Будут другие ситуации, где нас тоже будут обвинять в чём-то, или говорить, что мы кому-то что-то должны".

Рябков подчеркнул, что Россия никому ничего не должна кроме подписанных ею контрактов, которые выполняются в полном объёме.

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