Володин призвал Евросоюз помочь мигрантам на польско-белорусской границе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в ситуации с нелегальными беженцами на границе.

По его словам, причина миграционного кризиса — многолетний политический курс США и ЕС в отношении стран Ближнего Востока. Он подчеркнул, что большая часть беженцев являются выходцами из государств, в которые вводятся войска НАТО. Теперь, как отмечает Володин, граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища из-за экспансии Запада.

Он также раскритиковал ЕС за отказ предоставлять помощь Белоруссии, как это ранее делалось в отношении Турции и Италии.

"Польша вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого — бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы призвал членов Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.

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