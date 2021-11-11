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Посол РФ в США назвал намерения включить Украину в НАТО неприемлемыми

Политика

Посол России в США Анатолий Антонов оценил принятую хартию о стратегическом партнёрстве между Украиной и США.

Посол РФ в США назвал намерения включить Украину в НАТО неприемлемыми

По его мнению, документ представляет собой лишь набор "вредных" лозунгов, которые нацелены на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости.

"Почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", — написал Антонов в Facebook-аккаунте дипломатического ведомства.

Он также выразил надежду, что впоследствии американо-украинские договорённости не будут отступать от "духа Женевы". Именно там, как отмечает посол, США подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений. Однако в принятой хартии упоминание о них отсутствует.

"Только полная реализация "Минска", который предполагает, в том числе особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности", — заключил Антонов.

Напомним, 10 ноября Киев и Вашингтон договорились о поставках американского оружия на Украину. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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